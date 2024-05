San Siro - finale Champions League a rischio? Annuncio UEFA

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sandovrebbe ospitare ladi2026-2027, ma non c’è ancora la certezza. Il Comitato Esecutivo, riunitosi oggi, segnala una difficoltà che rimanda la decisione.IN PARTE – Il Comitato Esecutivosi è riunito oggi a Dublino, prima delladiEuropadi stasera fra Atalanta e Bayer Leverkusen, e ha preso delle decisioni su una serie di questioni. Fra queste, ce n’è una che riguarda direttamente lo stadio di San. Le novità principali sono sulle sedi delle finali per il 2026 e il 2027. Finali Competizioniper Club: Sanin attesa Le sedi delle prossime finali delle competizioniper club sono state designate come segue:2026: Budapest, Puskás Aréna 2027: decisione sospesa fino a settembre, in attesa che la FIGC fornisca informazioni sui progetti di ristrutturazione dello stadio Sandi Milano.

