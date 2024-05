San Marco si prepara per l’ultimo saluto a Giuseppe | lutto cittadino e raccoglimento nelle scuole

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn dolore grande che un’intera comunità ha fatto fatica a metabolizzare e, probabilmente, non riuscirà a farlo molto presto. Sandei Cavoti, a distanza di 12 giorni sia darea un suo figlio,Carpinelli, morto mentre era sul posto di lavoro a Salemi, in Sicilia, impegnato all’interno di una pala eolica. Una caduta che non gli ha lasciato scampo e ha spezzato la sua giovane vita. Il funerale è previsto per domani alle 11 presso la Chiesa Madre SanEvangelista, luogo nel quale si raccoglierà la comunità per dare il proprioal ragazzo e manifestare la propria vicinanza alla famiglia. Proclamato, nel contempo, ile l’esposizione delle bandiera a mezz’asta nel Palazzo Comunale. Inoltre, all’interno dell’ordinanza, c’è anche l’invito alla sospensione di ogni tipo di attività nel corso delle esequie e un minuto di, alle ore 11,di ogni ordine e grado sul territorio comunale.