San Luca - ritorno al passato

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel paese aspromontano che dirada verso il Mare Jonio e che ha dato i natali a Corrado Alvaro considerato uno dei più importanti intellettuali del Novecento, nessun cittadino ha presentato la propria candidatura alle elezioni comunali dei prossimi 8 e 9 giugno. Risultato: l’attuale sindaco, Bruno Bartolo -eletto nel 2019 in una tornata elettorale che ebbe del “miracoloso”, sfidando il noto massmediologo Klaus Davi- reggerà il Comune sino al prossimo 9 giugno, poi lascerà e al suo posto, nella miglior tradizione da manuale di diritto amministrativo, la Prefettura di Reggio Calabria investirà un commissario per la gestione ordinaria e provvisoria del comune fino alle prossime consultazioni. Per il massmediologo Klaus Davi, “calabrese acquisito”, «occorre continuare a smuovere le coscienze anche con i media». Per l’antropologo ed etnologo calabrese Mauro Francesco Minervino, «la Calabria contemporanea è una terra in cui spesso la realtà supera ogni paradosso».

