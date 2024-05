Sampdoria - Audero può partire | piace al Como Barrec - ingaggio troppo pesante

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nonostante si sia ancora a maggio, iniziano già a circolare le prime voci e indiscrezioni in merito al mercato che verrà per la

Sampdoria, Audero può partire: piace al Como. Barreca, ingaggio troppo pesante - sampdoria, audero può partire: piace al Como. Barreca, ingaggio troppo pesante - Nonostante si sia ancora a maggio, iniziano già a circolare le prime voci e indiscrezioni in merito al mercato che verrà per la sampdoria. Il nuovo direttore ... ma anche Emil audero e Antonio Barreca ... calciomercato