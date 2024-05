Salvini su inchieste in Liguria | Autorità giudiziaria faccia in fretta - garantisco trasparenza

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2024 “Genova è risorta e si è rialzata con grande volontà dopo una tragedia come quella del Ponte Morandi. Genova e lahanno vissuto una crescita infrastrutturale fondamentale per una Regione bella, ma stretta. Da ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti mi impegno a garantire il massimo della: spero che l'ina dare risposte. Genova e lameritano di avere le infrastrutture sulle quali stiamo lavorando”, il commento del ministronel corso del Question Time alla Camera.

