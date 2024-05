Salvini in città con Baroncini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Matteotorna inper la presentazione del suo nuovo libro. L’appuntamento con il leader della Lega e ministro delle infrastrutture, con la partecipazione del candidato a sindaco del centrodestra Luca, è per sabato 25, alle 11.30, nelle sale del Grand Hotel Tamerici & Principe, alle 11.30, a ingresso libero. "Controvento", questo il titolo del libro di Matteo, rappresenta una summa del pensiero di questo politico. "L’Italia che non si arrende’ di Matteo– si legge nella presentazione - Con un approccio concreto e appassionato, il vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti mostra la sua visione del mondo e le sfide che lo attendono nei prossimi mesi. Il carnet è ricco e non ammette deroghe: l’autonomia, storico cavallo di battaglia della Lega". Il ponte sullo stretto, visto come vessillo di un attivismo programmatico.