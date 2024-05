Salvini e Le Pen tagliano fuori l’AfD - salvini e Le Pen tagliano fuori l’AfD - infatti, ha chiuso le porte ad Alternative für Deutschland facendo sapere che non siederà più con il partito tedesco di estrema destra nella prossima legislatura. E l’alleato italiano Matteo salvini ... quotidiano

Condoni per 21 milioni di italiani: cosa c'è nel (nuovo) piano Salvini - Condoni per 21 milioni di italiani: cosa c'è nel (nuovo) piano salvini - "Se uno si è fatto la villa abusiva con piscina in riva al mare o al fiume, no", dice il vicepremier. Il decreto arriverà in Consiglio dei ministri questa settimana in forma differente rispetto alle p ... today

Olimpiadi Milano-Cortina, Report contro Salvini: “Costi lievitati a 3,2 miliardi e poca sostenibilità” - Olimpiadi Milano-Cortina, Report contro salvini: “Costi lievitati a 3,2 miliardi e poca sostenibilità” - A poche ore dallo scontro tra il ministro delle Infrastrutture e la trasmissione, sui Giochi olimpici si è scatenata un’altra bufera: l’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta della procura di Mil ... ilgiorno