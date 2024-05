Salute - la neurologa non ha dubbi | ‘l’emicrania oggi si cura’

(Di mercoledì 22 maggio 2024): fanno discutere le parole dellaCristina Tassorelli: “Emicraniasi cura, 9 nuove terapie dal 2019” L’emicrania non è più un nemico invincibile. La scienza medica ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, portando alla luce nuove speranze per chi soffre di questa patologia debilitante. Emicrania -Ansa- Notizie.comCristina Tassorelli, ordinaria di Neurologia presso l’Università degli Studi di Pavia e direttrice del Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento, in occasione della Giornata del mal di testa, ha annunciato una vera e propria rivoluzione nel trattamento dell’emicrania. Emicrania: una rivoluzione terapeutica Dal 2019 adsono stati introdotti ben nove nuovi farmaci specificamente studiati per contrastare l’emicrania. Queste terapie innovative mirano a interrompere i processi che innescano gli attacchi o a bloccarli una volta che hanno inizio.

