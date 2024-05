Salerno - sospensione idrica via Panoramica e strade limitrofe

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di”, si rende necessario sospendere l’erogazioneMARTEDI’ 28 MAGGIO 2024 dalle ore 09.00 alle ore 21.00 salvo imprevisti, alle seguentie traverse: – via(civici pari dal n.2 al n.34 e civici dispari dal n.1 al n.23); – via Irno (civici dispari dal n° 173 al n° 122 e civici pari dal n° 84 al n° 90; – via Belvedere; – via Vecchia di Giovi; – via N. Petrosino; – via L. Porzio; – via I. di Pastina; – via G.B. Vitagliano; – Largo S. Faiella; – via L. Liguori; – via G. De Falco; – via A. Laurogrotto; – via G. Ram; – via Frà G. Acquaviva; – via O. Da Craco; – via M.