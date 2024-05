Salame di San Severino Marche a rischio salmonella | ritirato dai supermercati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) San(Macerata), 22 maggio 2024 – Settore alimentare sotto la lente nelle. Il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di richiamo daideldi fegato prodotto dal Salumificio Ciccarelli nello stabilimento di San, a causa di "pericolo microbiologico: presenza di". Il motivo è del ritiro daiè quindi la possibile presenza dimicrobiologico). Il salume incriminato,di fegato di puro suino, è distribuito in pezzi interi da 350 gr circa ciascuno. Il prodotto richiamato appartiene ai lotto 121 con scadenza dopo due mesi dalla data di produzione. Nell'apposita sezione web del ministero della Il produttore avverte: "Il prodotto non va commercializzato, va allontanato dalla vendita. Il prodotto deve essere restituito". Proprio oggi la Guardia di finanza ha effettuato un blitz in diversi ristoranti marchigiani, terminato con due ristoratori denunciati e sanzioni per oltre 10mila euro Problemi di scarsa igiene e prodotti non tracciati.