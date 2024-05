Saipem - tre nuovi contratti da 3,7 miliardi di dollari per il progetto Kaminho

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha vinto treda TotalEnergies Ep Angola Block 20, una sussidiaria di TotalEnergies, per ilche riguarda lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio di Cameia e Golfinho, posizionati a circa 100 chilometri al largo delle coste dell’Angola. L’importo complessivo deiammonta a 3,7di. Ifirmati Il primo contratto riguarda l‘ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione, il trasporto e il commissioning del mezzo navale Fpso(Floating Production Storage e Offloading). Il secondo, per un periodo iniziale di 12 anni con possibilità di estensione a 8 anni, copre l’operation & maintenance dello stesso mezzo navale, sfruttando l’esperienza derivata dall’operatività di altre tre unità FPSO in Angola. Il terzo e ultimo riguarda l’ingegneria, l’approvvigionamento, la fornitura, la costruzione, l’installazione, il pre-commissioning e l’assistenza durante la fase di commissioning e start-up di un pacchetto Surf (Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines), che include circa 30 km di condotte e risers da 8” e da 10” e ombelicali.

