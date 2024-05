Sagat - l' assemblea approva all' unanimità il bilancio 2023

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'dei soci dihato oggi all'ild'eserciziodella capogruppo e ilconsolidatodel gruppo, deliberando la distribuzione di un dividendo complessivo di 12 milioni di euro. Il valore della produzione è stato di 86 milioni di euro, in linea con il 2022, i ricavi dell'aviation sono stati in crescita del 7,5% sul 2022, i risultato netto pari a 7,6 milioni di euro, gli investimenti 6,3 milioni e la posizione finanziaria netta -7,6 milioni, in miglioramento di 10 milioni sul 2022. Oggi viene anche pubblicato ildi Sostenibilitàdel gruppo, in una forma completamente rinnovata. A dieci anni dalla stesura del suo primoSociale, il gruppodecide infatti di rendicontare con ancora maggiore trasparenza il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in accordo con gli impegni assunti all'interno di una visione strategica di lungo periodo.