Safety21 acquisisce Velocar player nella progettazione di software e IoT per la Road Safety e Smart Mobility

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 22 maggio 2024)S.p.A.,provider italiano leader nel settoreCity, partecipato dal fondo BU, annuncia di aver finalizzato l’acquisizione del 100% del capitale diS.r.l. (“”), società italiana dedicata da oltre vent’anni alladie IoT per la sicurezza stradale. Nata nei primi anni 2000 a Castiglione delle Stiviere,sviluppa prodotti e servizi altamente innovativi dedicati al mondo della sicurezza stradale. Grazie al percorso di costante successo,vanta oggi una base installata di dispositivi di rilevamento ed una capacità operativa e di intervento profondamente diffusa su tutto il territorio nazionale.rileva un altronel mercato ed estende la propria offerta proprietaria basata sulla piattaformaTitan che consente di fornire alla Pubblica Amministrazione servizi innovativi per la digitalizzazione dei processi di accertamento delle violazioni e per i servizi ai cittadini, attraverso l’impiego delle più evolute tecnologie e puntando su un utilizzo sempre maggiore di applicazioni di Intelligenza Artificiale e di analisi dei datigestione della sicurezza stradale.