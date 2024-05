Sabatini risponde a Thuram a OCW Sport | Creato tempesta di messaggi d’odio L’Inter rifletta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Uno che ha tutti quei follower con questa cosa smuove unadiche se la avesse calcolata prima lui stesso non l’avrebbe fatto. La società dovrebbe riflettere”. Lo ha detto il giornalista Sandro, intervenuto a OCW, parlando del video di Marcus, attaccante del, che aveva a sua volta replicato al noto cronista: “Lasciare la comunicazione social in maniera un po’ troppo giovanile ai giocatori è qualcosa che non credo sia tanto appropriato“. IL VIDEO DIpic.twitter.com/ksI1SN1ZLF — Ocw.com (@ocw) May 22, 2024Face.