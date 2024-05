Sabatini | Inter - con Zhang rischio strangolamento! Marotta ovatta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’passerà daa Oaktree ma mantenendo sempre lo stesso management, capitanato naturalmente dalla figura di, che ha anche replicato a Thuram, si concentra proprio sull’ex dirigente della Juventus e sulla sua comunicazione vincente MANAGER – L’sta per salutare Stevene accogliere Oaktree, il fondo americano che si piazzerà alla guida del club nerazzurro, mantenendo però lo stesso management. Ne parla Sandro: «In questa situazione di no ansia per l’, va anche detto che si è vista la bravura dei manager che fanno i presidenti. Il calcio delle grandi famiglie come Agnelli, Berlusconi e Moratti è finito. Per cui si è passati dal Milan prima con Berlusconi, poi con Elliot e RedBird ma con un management invariato. Cosa che si sta verificando anche all’. L’operatività ordinaria e straordinaria resterà tutta nelle mani degli attuali manager.

Inter, lettera di diffida a Zhang: inizia ufficialmente l’era Oaktree - Inter, lettera di diffida a zhang: inizia ufficialmente l’era Oaktree - da quando si era capito che l’accordo tra Steven zhang e Pimco per un nuovo finanziamento non era andato a buon fine. Da lì la situazione per la proprietà cinese dell’Inter è precipitata con la ... calciomercato

Sabatini: 'Inter, capolavoro di Marotta. Da Zhang a Oaktree e non se ne parla' - sabatini: 'Inter, capolavoro di Marotta. Da zhang a Oaktree e non se ne parla' - Sandro sabatini, a Calciomercato.com, commenta così la situazione delicata dell'Inter. L'INTERVENTO - "Nell’ultimo week end, al comunicato di. ilbianconero

Inter, corsa contro il tempo per Zhang: succederà oggi - Inter, corsa contro il tempo per zhang: succederà oggi - Ore decisive per il futuro dell’Inter. Steven zhang corre contro il tempo per evitare il passaggio della società nelle mani del fondo Oaktree. Tutto è esploso nella tarda mattinata di sabato quando, ... spaziointer