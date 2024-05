Russia vuole cambio confini Baltico

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 7.00 Decisione unilaterale di Mosca per modificare imarittimi dellacon Lituania e Finlandia nel,secondo un progetto di decreto pubblicato ieri sera online dal Cremlino. Il Ministero della Difesa ha proposto di approvare nuove coordinate geografiche per definire la larghezza della costa continentale, del mare territoriale russo e delle isole dele dichiarare come proprie acque interne una parte dello specchio d'acqua a est del Golfo di Finlandia e nei pressi di Baltiysk e Zelenogradsk (Kaliningrad).