Russia - sulle strade tornano le auto Volga Tre modelli del marchio storico sovietic - ma Made in China

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 maggio 2024 - Lemobilihedella. Il rinnovato rapporto trae Cina, che permette a Mosca, vessata degli embarghi da quando è iniziata la guerra in Ucraina, a sopperire alle carenze industriali (E di arsenale militare) si inizia a vedere chiaramente con la rinascita della, ma questa voltain. Investimento da 663 milioni di dollari Ampio spazio sui media russi ai tre nuovidellorusso proposti dalla Pla, società la cui iscrizione nel registro delle imprese però risale a pochi giorni fa, che ha dichiarato un investimento da oltre 60 miliardi di rubli (663 milioni di dollari) per lo sviluppo della produzione inche inizierà quest'anno. Poche parti realizzate inIn realtà le vetture sono assemblate dalla cinese Changan, di russo ci sono il paraurti anteriore e la griglia del radiatore sono realizzati da Gaz (Gor'kovskij avtomobil'nyj zavod, cioè la Fabbricamobilistica di Gor'kij) a Nižnij Novgorod, sul fiume, che mantiene anche il logo ben visibile sui veicoli.

