Rugby a 7 - i convocati dell’Italia per il primo raduno del 2024

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Torna in campo la nazionale italiana dia sette e Matteo Mazzantini ha annunciato i primiin vista del Torneo Internazionale 7’s di Haguenau che si disputerà il prossimo 1 e 2 giugno. Con le Olimpiadi ormai un sogno irrealizzato per l’Italia è il momento di provare a costruire qualcosa per il futuro. Il torneo si disputerà nella cittadina del Basso Reno, che ospiterà la seconda edizione della manifestazione che quest’anno vedrà la partecipazione, oltre all’Italia, delle formazioni a Sette di Germania, Polonia e Belgio, di New Zealand Sevens Development e di due Selezioni del Sud Pacifico e della Francia. L’appuntamento di Haguenau anticipa di una settimana quello di Makarska (Croazia, 7-9 giugno) cui seguirà dal 28 al 30 giugno quello di Amburgo (Germania), tappe delEurope Sevens Championship Series. La nazionale si ritroverà a Pordenone il prossimo 27 maggio per trasferirsi in Francia giovedì 30.

