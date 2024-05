Rosatello-Rakhimova oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Wta Rabat 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Camillase la vedrà contro Kamillanel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della capitale marocchina. La qualificata piemontese, numero 294 delle classifiche, è reduce dall’impresa del match d’esordio contro la top quaranta cinese Yue Yuan, sconfitta al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza. La russa, invece, è rimasta in campo solamente due giochi poichè ha potuto beneficiare del forfait per infortunio della statunitense Taylor Townsend. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, con la ventottenne azzurra che partirà sfavorita al cospetto della numero 105 del ranking mondiale secondo le quote dei bookmakers. Ad attendere la vincitrice di questo incontro c’è già la marchigiana Elisabetta Cocciaretto, settima testa di serie, che nel suo ottavo di finale ha regolato in due set la cinese Zhuoxuan Bai.