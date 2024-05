Roma -muore accoltellato Fermato un uomo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 14.55 Unè mortonei pressi della stazione Termini a. La vittima, un cittadino somalo di 41 anni, è stata colpita al torace con un' arma da taglio. Gli agenti della Squadra Mobile, poco dopo, hanno rintracciato un sospettato in un bar che si trova nelle vicinanze ed ora la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

