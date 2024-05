Roma - ufficiale | Florent Ghisolfi è il nuovo responsabile dell’area tecnica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Laha unl’arrivo di, come comunicato dalla società giallorossa in una nota apparsa sul proprio sito. “Ex calciatore professionista,ha iniziato la carriera di allenatore lavorando in diversi club francesi per poi affermarsi come dirigente. Nel 2019 è stato nominato Direttore Sportivo del Lens, dove ha posto le basi della squadra che avrebbe conquistato una storica qualificazione in Champions League. Nel 2022 è approdato al Nizza come Direttore Sportivo, contribuendo in modo decisivo alla valorizzazione della rosa della prima squadra e al suo ritorno nel calcio europeo”, si legge nella nota di presentazione. “Il Club rivolge aun caloroso benvenuto ae gli auguri di buon lavoro”. SportFace.