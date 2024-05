Roma | poliziotti presi a pugni dopo il controllo in strada

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Due agenti di Polizia sono rimasti feritiun normaleeffettuato nei confronti di tre persone, sfociato in un’aggressione. I soggetti, tutti con precedenti, hanno provato a sfuggire aima sono stati inseguiti. Cosa è successo.aggrediti aun: i fatti a Tor Sapienza – (ilcorrieredellacitta.com)Parapiglia ieri mattina in Viale Giorgio De Chirico, nella zona di Tor Sapienza a. Tre uomini, con precedenti, sono stati fermati inper unda parte della Polizia. Ma mentre gli agenti hanno iniziato l’identificazione di uno dei componenti del gruppo, gli altri due si sono dati improvvisamente alla fuga. Ne è nato così un inseguimento e sul posto, chiamati a rinforzo, sono arrivati ulteriori agenti provenienti dai Commissariati Torpignattara, Prenestino con a supporto in più il personale delle Volanti.