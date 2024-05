Morte di Silvana Inserra, condannata l’anestesista - Morte di silvana Inserra, condannata l’anestesista - Doveva essere un intervento di routine e invece, silvana Inserra, 47 anni, ex modella di Meta, è morta sei giorni dopo essere salita sul tavolo operatorio. Ed ora l’anestesista silvana Scarcia D’apran ... sorrentopress

Roma, morta per la liposuzione: due anni all’anestesista. L'ex modella Silvana Inserra andò in ipossia durante l'intervento - Roma, morta per la liposuzione: due anni all’anestesista. L'ex modella silvana Inserra andò in ipossia durante l'intervento - Doveva essere un intervento di routine e invece, silvana Inserra, 47 anni, ex modella campana è morta a sei giorni dall’intervento. Ieri, l’anestesista silvana ... ilmattino

Si sottopone ad intervento di liposuzione e muore: condannata a due anni l’anestesista - Si sottopone ad intervento di liposuzione e muore: condannata a due anni l’anestesista - Aveva 47 anni ed era un'ex modella silvana Inserra che, nel 2020, si è sottoposta ad un intervento di liposuzione. A sei giorni dall'operazione, però, qualcosa non è andato come avrebbe dovuto. E la ... fanpage