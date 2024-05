Roma - lite in azienda sfocia in un accoltellamento | grave un dipendente

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – Unascoppiata fra due dipendenti è degenerata in un: è successo ieri in un’che opera nel settore delle carni in via Palmiro Togliatti a. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, che sta indagando sulla vicenda, un italiano di 36 anni avrebbe colpito con un coltello un uomo di 41 anni al torace, gamba e braccio. Il ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale dov’è stato ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Arrestato il 36enne. Da chiarire i motivi della. Indagano gli agenti del Distretto San Basilio. (Fonte: Ansa). Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.

