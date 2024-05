Roma - l’attore francese Gerard Depardieu aggredisce il King dei paparazzi

Gérard Depardieu prende a pugni il re dei paparazzi: cronaca di un ritorno alla Dolce Vita - Gérard depardieu prende a pugni il re dei paparazzi: cronaca di un ritorno alla Dolce Vita - Intervistato oggi da Repubblica, Gérard depardieu commenta l’aggressione di ieri a un paparazzo, anzi: il re dei paparazzi Rino Barillari, finito in ospedale dopo tre cazzotti ricevuti per mano ... rollingstone

Gerard Depardieu manda in ospedale il paparazzo Rino Barillari a Roma: “mi ha preso a pugni, lo denuncio” [FOTO] - Gerard depardieu manda in ospedale il paparazzo Rino Barillari a Roma: “mi ha preso a pugni, lo denuncio” [FOTO] - Nuovi problemi per Gerard depardieu: l'attore manda in ospedale il paparazzo Rino Barillari e lui lo lo minaccia di provvedimenti legali ... cinematographe

Solidarietà di Giornalisti 2.0 a Rino Barillari - Solidarietà di Giornalisti 2.0 a Rino Barillari - Il "King dei paparazzi", noto per la sua lunga carriera nelle cronache mondane, è stato aggredito dall'attore francese Gerard depardieu davanti ai tavolini dell'Harry's Bar. Secondo il racconto di ... primapaginanews