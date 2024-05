Roma - Ghisolfi in arrivo | c'è l'annuncio UFFICIALE I dettagli tra ruol - staff e mercato

La Roma accoglie Ghisolfi come Responsabile dell'Area Tecnica: ora è ufficiale - La roma accoglie ghisolfi come Responsabile dell'Area Tecnica: ora è ufficiale - La notizia era nell'aria ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: Florent ghisolfi è un nuovo dirigente della roma. In un comunicato diffuso sui canali ufficiali, il club giallorosso ha presentato il ... msn

Ufficiale, Florent Ghisolfi è il nuovo direttore sportivo della Roma - Ufficiale, Florent ghisolfi è il nuovo direttore sportivo della roma - UFFICIALE GHISTOLFI roma – Adesso è ufficiale, la roma ha il suo nuovo direttore sportivo. Si tratta di Florent ghisolfi, che arriva dal Nizza per sostituire dopo mesi di vuoto l’ex Tiago Pinto. lazionews.eu

La Roma ufficializza Ghisolfi: è il nuovo responsabile dell'area tecnica - La roma ufficializza ghisolfi: è il nuovo responsabile dell'area tecnica - Mancava soltanto l’ufficialità, arrivata poco fa tramite un comunicato (decisamente striminzito) pubblicato sul sito ufficiale della roma. Da oggi Florent ghisolfi è a tutti gli effetti il nuovo uomo ... gazzetta