Roma - arriva Ghisolfi | sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – Florentdell'areadella. Lo rende noto il club sul suo sito. "L'Asè lieta di annunciare che Florententrerà a far parte del Club con il ruolo didell'Area", si legge.prende il posto lasciato libero dal general manager Tiago Pinto a febbraio. "Ex L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Roma, Florent Ghisolfi nuovo responsabile dell’area tecnica: l’annuncio ufficiale - roma, Florent ghisolfi nuovo responsabile dell’area tecnica: l’annuncio ufficiale - Dopo la separazione da Tiago Pinto, avvenuta al termine dello scorso mercato di gennaio, la roma ha atteso il termine della stagione corrente (nel weekend l’ultima gara di Serie A) per annunciare ... calcioweb.eu

Florent Ghisolfi è il nuovo Responsabile dell'Area Tecnica della Roma - Florent ghisolfi è il nuovo Responsabile dell'Area Tecnica della roma - L’#ASroma è lieta di annunciare che Florent #ghisolfi entrerà a far parte del Club con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica. Ex calciatore professionista, ghisolfi ha iniziato la carriera di ... insideroma

Chi è Florent Ghisolfi, il nuovo ds della Roma: ha un fiuto particolare nella scelta degli attaccanti - Chi è Florent ghisolfi, il nuovo ds della roma: ha un fiuto particolare nella scelta degli attaccanti - Ex calciatore ed ex allenatore, Ghisolhi ha intrapreso la carriera manageriale da pochi anni. Dietro i successi del Lens e del Nizza c’è la sua mano, in Costa Azzurra ha voluto il tecnico italiano, ... fanpage