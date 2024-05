Roland Garros - finito l’allenamento di Sinner sul centrale | entro domani deciderà se giocare il torneo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Parigi, 22 maggio – Un’ora e mezzo per un test sul campo, poi la pioggia che ha interrotto tutto. Èda poco l'allenamento sul campoPhilippe-Chatrier deltra Janniked il giapponese Kei Nishikori. I due hanno palleggiato sulla terra battuta resa umida dalle condizioni atmosferica. Negli ultimi giorni, l’anca non ha dato particolari problemi all’azzurro numero 2 al mondo e c’è una relativa fiducia per la sua partecipazione al secondo Slam del 2024, ma la decisione sarà presa, prima che sia formulato il tabellone del Major parigino. Sugli spalti numerosi spettatori che hanno seguito l'allenamento.non gioca dal 30 aprile, quando batté Khachanov negli ottavi a Madrid ma dovette poi ritirarsi per il persistere del dolore all’articolazione. Nei giorni scorsi, Jannik si è allenato a Montecarlo e gli esami non hanno evidenziato problematiche tali da negare la sua presenza al