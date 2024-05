Roland Garros 2024 - Sinner verso la partecipazione al torneo parigino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Parigi, 22 maggio– Janniksi allena sui campi dele quello di oggi, è andato bene. Si è allenato negli scorsi giorni anche a Montecarlo, dopo il via dei medici (a seguito dello stop avuto per l’infortunio all’anca destra) e il numero 2 al mondo adesso sembra andareladel. Ha svolto un test nella giornata di oggi. Domani è previsto il sorteggio delle partite. Foto Sposito FITP ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

