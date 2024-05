Roland Garros 2024 | outsider e possibili sorprese Occasione per tanti con i big non al meglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per quest’anno, il discorso alè molto semplice. Al femminile c’è una sola favorita (Iga Swiatek), con tutte le altre che rivestono il ruolo di candidate ad arrivare in finale (Sabalenka in testa) o di(in quantità). Per quel che riguarda invece il torneo maschile, la situazione è molto più complicata. E se per il novero dei favoriti, nonostante tutto, non si esce (almeno per ora) dai quattro migliori del mondo più Ruud e Tsitsipas, per quel che riguardail materiale è estremamente ampio. Innanzitutto, Rafael Nadal. Sì, Rafael Nadal. Quel Rafael Nadal che ha vinto 14 volte il, quel Rafael Nadal che a Parigi in carriera di partite ne ha perse due (come Soderling e Djokovic sanno bene), quel Rafael Nadal che è (forse) all’ultima apparizione sui campi in terra più famosi del mondo.