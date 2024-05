Roland Garros 2024 - oggi l’allenamento di Sinner | in campo alle 12 | 30 sullo Chatrier

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’ottimismo c’è. E ora si passa ad una nuova prova con la racchetta in mano. Jannikprenderà parte al primonamento al, dove è in programma una sessione di preparazione12:30 sulcentrale “Philippe-” insieme al giapponese Kei Nishikori. Dopo i giorni di terapie al J-Medical, il numero 2 al mondo era rientrato alla base a Montecarlo, dove insieme al suo staff aveva ripreso in mano la racchetta.l’esito delfornirà nuove indicazioni preziose per sciogliere definitivamente le riserve sulla partecipazione dell’altoatesino al torneo. Giovedì verrà sorteggiato il tabellone. Domenica inizia ufficialmente il secondo Slam della stagione. Se dovesse scendere indisputerebbe ilper la quinta volta in carriera, stavolta con la possibilità concreta di conquistare il sorpasso in classifica a Novak Djokovic.

