Roland Garros 2024 - Jannik Sinner si allenerà quest’oggi a Parigi | ultimi test decisivi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per avere una risposta definitiva.è partito ieri alla volta di, sede dell’edizionedel, dove domani è in programma il sorteggio del tabellone principale. La risonanza magnetica all’anca, a cui si è sottoposto l’altoatesino, ha avuto esito positivo e per questo il n.2 ATP sosterrà i primi allenamenti a partire da oggi, per poi sciogliere definitivamente le proprie riserve., infatti, sialle 12.30 sul campo del Philippe Chatrier per sondare la sua condizione. Un’informazione confermata dall’organizzazione del torneo, attraverso la propria App. PROGRAMMA ALLENAMENTIIl classe 2001 del Bel Paese, dopo aver trascorso una settimana al J Medical di Torino (centro medico della Juventus) per curare l’infiammazione all’anca, ha ripreso la sua preparazione sul campo a Montecarlo e le sensazioni sono state positive.

