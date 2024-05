Roger Milla | Troppi soldi rovinano l’uomo - quanti calciatori vedo arricchirsi e perdersi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La “Repubblica” ha intervistato la leggenda del Camerun,, che ha raccontato dei suoi anni in Nazionale e ha dato una sua opinione sul calcio moderno., riconosciamo quell’immagine: sono i Mondiali di Italia ’90. Notti magiche… «Anche i giorni se è per questo, tutto lo era, tutto era magico! Segnai quattro gol anche se avevo già 38 anni: eh, io sono arrivato troppo tardi in Europa, ne avevo 25». L’Africa vincerà mai un Mondiale? «Sì, prima o poi succederà. Però bisogna continuare a lavorare e decidere da noi il nostro destino, senza essere soltanto una terra dove andare a caccia dei giocatori più bravi. È finito il tempo delle colonie e della tratta dei neri. Del resto, chi si aspettava il Marocco in semifinale? Una squadra fortissima, che non finisce qui. L’Africa del calcio è una cosa seria». Anche l’Arabia e il Qatar lo sono? «No, e non dureranno.