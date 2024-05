Ritrovato uno scomparso in diretta Chi L’Ha Visto | Mai successo così

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Chiè una delle trasmissioni più utili della televisione italiana, Federica Sciarelli e la sua squadra in tutti questi anni hanno aiutato migliaia di famiglie e risolto moltissimi casi di persone scomparse. Nell’ultima puntata del programma di Rai Tre però è accaduto qualcosa di davvero speciale. Un uomoè statopochi secondi dopo l’appello dei familiari.un uomoina Chi, la reazione di Federica Sciarelli. In apertura della puntata del 22 maggio di Chi, la Sciarelli ha parlato della scomparsa di un anziano di 87 anni da Marco Simone, frazione di Guidonia Montecelio. L’uomo è uscito per fare la spesa e poi di lui si sono perse le tracce, nessunopiù. Elena, la figlia dell’anziano ha fatto il suo appello e mentre Federica Sciarelli stava parlando, è arrivato l’annuncio: “Oddionno? Oddio ci scusi“.