Ritrovato il ritratto di Medea di Modigliani | la scoperta in Sardegna e il documentario

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È statoun dipinto raffigurante ladi: siamo a Iglesias, in. E da questa straordinariaè nato un docufilm, “Il mistero diin”, al quale hanno partecipato tantissime figure di spicco della storia dell’arte. Il ritrovamento è una vera e propria svolta nel mondo dell’arte contemporanea, che da spunti interessanti, a partire dallo scetticismo dello stesso Filippo Pananti, amministratore e battitore esperto della Galleria Pananti Casa d’Aste. Ladi: ilIl soggetto raffigurato èTaci, una giovane donna scomparsa nel 1898 a soli vent’anni. Si tratta della figlia di Tito Taci, un albergatore e imprenditore, che era proprio di Iglesias, un paese del Sud. Taci era un amico stretto di Flaminio, il padre di Amedeo. Questo fa dedurre che il pittore e la giovane ragazza fossero amici di infanzia, considerato che la famigliaera solita trascorrere le estati proprio in, dove i due capifamiglia hanno avuto il loro primo incontro.

Pubblica Assistenza, arrivano i nuovi mezzi. L’inaugurazione insieme al sindaco Giampiero Fossi - Pubblica Assistenza, arrivano i nuovi mezzi. L’inaugurazione insieme al sindaco Giampiero Fossi - Inaugurate a Signa tre nuove auto per trasporti socio-sanitari e sedie cingolate per i mezzi di soccorso. Presenti autorità e associazioni per sottolineare l'importanza dei servizi offerti. Tre nuove ... lanazione

Il ritratto di Medea "E’ di Modigliani". Il critico Parisot: "La mano è la stessa" - Il ritratto di medea "E’ di modigliani". Il critico Parisot: "La mano è la stessa" - Ritrovato in una casa privata a Iglesias da Filippo Pananti, il quadro è esposto alla Galleria fino al 30 maggio. lanazione

Docufilm 'Quel Ritratto di Medea è del giovane Modigliani' - Docufilm 'Quel Ritratto di medea è del giovane modigliani' - Ritrovato in una casa privata a Iglesias (Sud Sardegna) il Ritratto di medea, considerato una rara testimonianza della produzione giovanile di Amedeo modigliani. (ANSA) ... ansa