Ritrovato a Giza in Egitto l’antico ramo del Nilo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Vicino al complesso piramidale diin, scorre, sottoterra, un anticodel fiume, che, secondo i ricercatori e archeologi dell’Università di Cambridge, avrebbe agevolato gli antichi egizi a costruire i loro grandi monumenti. Infatti, è in quel tratto di deserto, trae il villaggio di Lisht, che si trova, invisibile,alveo dell’affluente, proprio dove c’è la più alta concentrazione di piramidi. Questi siti, ora, si trovano a diverse decine di chilometri dall’attuale corso del fiume. La scoperta conferma ciò che glilogi sospettavano da tempo e cioè che il fiume, migliaia di anni fa, era più vicino a quel tratto di deserto di quanto non lo sia oggi. La scoperta, riportata sul numero di maggio di Communications Earth and Environment (Nature) spiegherebbe perché gli antichi egizi scelsero questa zona per costruire le loro piramidi: il fiume avrebbe fornito ai costruttori un modo conveniente per trasportare i materiali ai siti di costruzione.