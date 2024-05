Ritorno playout Serie B 2023 2024 | le probabili formazioni di Ternana-Bari

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Gara valida per ilsemifinale. Si riparte dall’1-1 maturato all’andata che consente agli umbri la possibilità di salvarsi sia vincendo che pareggiando, mentre ai pugliesi occorrerà il successo per garantirsi la permanenza nella cadetteria.si giocherà giovedì 23 maggioalle ore 20.30 presso lo stadio LiberatiSEMIFINALE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Giocando per due risultati su tre, gli umbri possono ritenersi relativamente tranquilli, anche per come hanno chiuso la regular season con due vittorie e un pareggio. Tra le mura amiche, per di più, la squadra di Breda può vantare anche la miglior difesa. I pugliesi non possono prescindere dalla vittoria che riscatterebbe una stagione disastrosa con quattro allenatori che si sono succeduti senza ottenere i risultati sperati.