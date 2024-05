Rischio stop per il gas russo che ancora arriva in Austria Le quotazioni salgono sopra i 34 euro al megawattora

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Piccola recrudescenza della crisi del gas. Il punto critico è l’, tuttora fortemente dipendente dal gasche copre circa l’80% del suo fabbisogno. L’operatore Omv ha avvisato che la russa Gazprom potrebbe interrompere le forniture a causa di una pronuncia di una “corte straniera”. Se fosse applicata anche dai tribunalici , la stessa regola impedirebbe ad Omv di continuare a pagare il gruppoche a quel punto, verosimilmente, chiuderebbe i gasdotti. La notizia ha provocato un sussulto nelledel gas che viene ora scambiato ad Amsterdami 34al. Il periodo dell’anno non è particolarmente critico. La stagione invernale, nel complesso mite, è ormai superata e le riserve negli stoccaggi rimangono su valori elevati. Al 67% di riempimento in media nell’Ue, al 71% in Italia e al 77% in

Piano Ue per confisca proventi asset russi congelati è un furto - Peskov - Piano Ue per confisca proventi asset russi congelati è un furto - Peskov - MOSCA (Reuters) - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che la Russia considera il sequestro dei proventi dei suoi beni congelati nell'Unione europea come una violazione di tutte le norme ... it.investing

Meteo - Instabilità senza fine al Nord, giovedì e venerdì con altri forti temporali. Ecco le zone più a rischio - Meteo - Instabilità senza fine al Nord, giovedì e venerdì con altri forti temporali. Ecco le zone più a rischio - Instabilità non solo pomeridiana. L'area di saccatura presente sull'Europa centro occidentale non demorde, bloccata a est da un anticiclone russo-Scandinavo e a ovest dall'anticiclone atlantico non ri ... 3bmeteo

Omv, rischio blocco su forniture di gas russo in Austria - Omv, rischio blocco su forniture di gas russo in Austria - L'operatore austriaco Omv ha lanciato un 'messaggio urgente al mercato' sul rischio di un blocco delle forniture di gas russo da parte di Gazprom Export. (ANSA) ... ansa