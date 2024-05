Rimini - scoperta frode fiscale | sequestrate cinque aziende

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e la collaborazione dei Comandi Provinciali di Venezia, Ferrara, Forlì, Roma, Chieti, L’Aquila, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e Messina, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. presso il Tribunale ditraendo in arresto 4 soggetti (di cui 2 in carcere, 2 ai domiciliari). Contestualmente stanno eseguendo un Decreto di sequestro preventivo di n. 5 complessi aziendali per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori, nonché un ulteriore sequestro per equivalente sino all’importo di oltre 2 milioni di € pari al profitto delle ipotesi di reato di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.