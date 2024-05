Riforme | Franceschini - ' senatori a vita racconto storia Itali - destra vuole eliminarli'

Premierato arriva in Aula, le opposizioni sventolano copie della Costituzione in Aula per protesta - Premierato arriva in Aula, le opposizioni sventolano copie della Costituzione in Aula per protesta - Bagarre in Aula in occasione dei primi voti sugli emendamenti presentati al disegno di legge sul premierato: gli esponenti delle opposizioni hanno sventolato ... fanpage

Premierato, Franceschini legge in Aula i nomi di tutti i 47 senatori a vita : “Un elenco da ascoltare in piedi. Che senso ha eliminarli” - Premierato, Franceschini legge in Aula i nomi di tutti i 47 senatori a vita : “Un elenco da ascoltare in piedi. Che senso ha eliminarli” - Da Eduardo De Filippo a Elena Cattaneo, Franceschini legge in Aula i nomi di tutti i 47 senatori a vita dall'inizio della Repubblica ad oggi ... ilfattoquotidiano

Lamezia, senatrice Francesca Scopelliti al “Sabato del Villaggio”: la compagna di Enzo Tortora ripercorre il “caso” di malagiustizia - Lamezia, senatrice Francesca Scopelliti al “Sabato del Villaggio”: la compagna di Enzo Tortora ripercorre il “caso” di malagiustizia - lui che era stato vittima di uno dei casi di cronaca più clamorosi della storia d’Italia. Giornalista, Senatrice della Repubblica, ha partecipato ad alcuni speciali dedicati al compagno scomparso. è ... lametino