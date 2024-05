Riforme | Boccia - ‘dopo parole Casellati ancor più convinti a difesa Carta’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – ?Le colleghe e i colleghi della maggioranza hanno sicuramente ascoltato gli interventi che tutti i gruppi parlamentari delle opposizioni hanno fatto anche in questo inizio di confronto sull?impianto degli emendamenti e spero che provino il rimpianto di non aver partecipato alla costruzione di proposte alterative a quelle che invece il governo li sta obbligando a subire”. Lo ha detto il senatore Francesco, presidente del gruppo del Pd, nel suo intervento in Aula.“L?opposizione si oppone in maniera molto dura non solo perché dal lavoro nella Commissione Affari costituzionali è emersa tutta la contraddittorietà, la fragilità, la pericolosità dell?eventuale attuazione della legge sul Premierato, ma perché vediamo tutta la remissività della maggioranza rispetto all?azione del governo. Un Esecutivo che è stato silente per mesi e che ha parlato ieri per bocca della ministra: le sueci hanno convintoa di più a difendere l?impianto della nostra Costituzione?.