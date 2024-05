Riforme | Boccia - ' Carta in Aula? No ramanzin - da noi giusta opposizione'

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe ascoltare i colleghi della maggioranza nel merito del dibattito, invece di sentire i loro mugugni. Il gruppo del Pd e immagino anche degli altri gruppi diintendono intervenire su ogni emendamento, però ci deve dare il tempo di iscriverci a parlare. Dobbiamo provare ad andare avanti in un clima non semplice, ma nel rispetto reciproco. Noi abbiamo avuto sempre modalità rispettose di questae della storia di quest', non accettiamo che ci venga fatta laa perché esponiamo la Costituzione in, ci stiamo opponendo legittimamente al Premierato, una legge che giudichiamo sbagliata e pericolosa”. Lo ha detto inil senatore Francesco, presidente del gruppo del Pd, subito dopo che i senatori delle opposizioni hanno sollevato involumi della Costituzione in segno di protesta.

