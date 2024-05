Riforme | Boccia - ' ' canguro' senza regol - chiediamo capigruppo'

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "la convocazione di una conferenza deidomani mattina prima dell'inizio dei lavori d'Aula. Vorremmo avere, prima dell'ingresso in Aula, chiare lee del gioco". Lo ha detto in Aula il senatore Francesco, presidente del gruppo del Pd. "Abbiamo 144 emendamenti all'articolo 1. Con il meccanismo che ci è stato comunicato non prima dei pareri ma dopo i pareri, e quindi durante le votazioni, possono saltare da calcoli che stiamo facendo dai 42 ai 69 emendamenti e se così fosse, con questo meccanismo comunicato in fretta e furia tra una contesa e l'altra, è saltato un terzo del monte degli emendamenti all'articolo 1. Se queste sono lee del giocochiarezza perché pretendiamo di conoscere lee del gioco prima di entrare in Aula. Se non fosse così sarebbe un ‘liberi tutti' che non farebbe bene a nessuno”.

