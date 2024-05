Riforma del calcio - Claudio Lotito si imbuca e interviene nella seduta della commissione Cultura Il motivo? Ho sostituito Galliani

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Quando si tratta di, il senatore di Forza Italia e presidenteLaziopresidia in Parlamento le partite di suo interesse, anche quando non è membro ufficialesquadra. Questa mattina, così appassionato da presentarsi alle feste con l’aquila mascotteLazio arrampicata sul braccio, è andato diligentemente a sentire le audizioni in, anche se non ne fa parte. La VII sta svolgendo dall’inizio dell’anno un lavoro sulladelin vista di un eventuale intervento, materia delicata che sta coinvolgendo a Palazzo Madama tutto il settore: nell’ultimasono intervenute la Figc, i presidenti di Juve, Milan, Napoli e Verona. Unacruciale, al punto che, nonostante fosse fuori posto, ha deciso anche di fare un intervento. Ore 10:31 lo streaming del Senato lo ha ripreso mentre sbracciava: “Il male nasce dagli interventi spot, invece di fare elementi complessivi.

