Richiamo alimentare per un altro salame - torna il rischio salmonella

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono ala salute, ha richiamato unprodotto. Si tratta di un salume, che si aggiunge alla lunga lista creata di recente. Si tratta di undi fegato. I rischi legati al consumo sono ancora una volta alti. Non a caso nella nota si può leggere l’avvertenza di non consumo e, per i supermercati o punti vendita, di non vendita. Ilrichiamato presenta infatti il batterioperdi fegato:altoCon la nota del 17 maggio il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso ildi un. Si tratta di undal gusto particolare e meno comune del marchio “Salumificio Ciccarelli”. Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è Salumificio Ciccarelli di Ciccarelli Massimo e C.

