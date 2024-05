Ricciardi M5s | “Mancano pediatri - molti bambini resteranno senza medico e il governo non fa nulla”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In Italia servono almeno 827di libera scelta in più, secondo le stime della Fondazione Gimbe. Marianna, deputata del M5s, ha spiegato la sua proposta a Fanpage: spostando una scadenza burocratica di poche settimane, si potrebbero avere già nel 2025 circa 600 nuovispecializzati. Ma il"non è intervenuto per rimediare a questa situazione assurda".