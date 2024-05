Retromarcia sul Redditometro - Meloni sospende il decreto che lo reintroduce

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Ho incontrato il viceministro Leo”, ha annunciato in serata la presidente del Consiglio Giorgiain un video su Instagram, “siamo giunti alla conclusione che sia megliore” ilsul“in attesa di approfondimenti”. La premierdopo aver incontrato il viceministro Leo ha annunciato che ilsulè stato sospeso “Nessun Grande Fratello Fiscale – ribadiscenel video – sarà mai introdotto da Fratelli d’Italia, dal centrodestra, da questo governo. Noi siamo sempre stati contrari a meccanismi invasivi come il, applicati a persone oneste e la nostra posizione non è cambiata. Abbiamo ereditato una situazione però molto pericolosa nella quale non c’è alcun limite al potere discrezionale dell’amministrazione finanziaria di contestare incongruenze tra il tenore di vita e il reddito dichiarato.