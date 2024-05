Restauro del monumento Epitaffio - approvato l’accordo con Apollosa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Abbiamooggi in Giunta due importanti delibere riguardanti le opere pubbliche. Con la prima abbiamolo schema deldi programma con il Comune diper ilconservativo del. Si tratta di un’opera di particolare importanza storica e simbolica: questoinfatti segnava il confine tra la Benevento pontificia e il Regno di Napoli. Tra noi e gli amici dell’amministrazione dic’è unanime intento di procedere ad unche lo renda un’attrazione turistica”, lo spiegano in una nota il sindaco Mastella e l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello. “Con un’ulteriore delibera è statoil progetto definitivo per strutture sociali e sportive al rione Capodimonte. Il Ministero degli Interni ha finanziato la progettazione e ora auspichiamo di ricevere i fondi per la realizzazione di un progetto che avrebbe un importante impatto sociale, ecologico e sportivo in un quartiere importante come Capodimonte”, chiudono il sindaco e l’assessore.