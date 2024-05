Renzi | Vannacci si dovrebbe vergognare per le frasi sulla disabilità

(Di mercoledì 22 maggio 2024) ROMA – “Il punto non e’ dovechiude la campagna elettorale ma dove l’ha aperta e, cioe’, dicendo che i bambini con disabilita’ devono stare in scuole o in percorsi scolastici differenti. A me non interessa fare il controcampo quotidiano a, ma da zio di una bambina che ha un cromosoma in piu’, che ha la sindrome di down, dico che il generalesi devedelle parole che ha detto”. A dirlo e’ Matteo, parlando a margine dell’incontro elettorale di Italia Viva al Talent Garden di Milano. “Poi ognuno la pensa come vuole e vota chi gli pare, ma il rispetto per le famiglie e’ la prima cosa”, ha proseguito: “Per questo non intendo commentare la campagna elettorale di Salvini e di. Noi siamo l’opposto. Loro dicono meno Europa ma devono scegliere, perche’ meno Europa vuol dire piu’ Cina e non piu’ Padania”, ha concluso. L'articolo L'Opinionista.

La prova che la guerra di liberazione ha sortito qualche buon effetto, a cominciare dalla libertà di pensiero e dalla libertà di parola, è il generale Roberto Vannacci . Semmai c’è da chiedersi come il generale abbia potuto scalare le gerarchie dell’esercito della Repubblica visto che la Costituzione è in vigore anche per i militari. linkiesta

