Regno Unito -Sunak | elezioni il 4 luglio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 20.45 Il premier britannico conservatoresi è detto pronto a "lottare per ogni voto" nel suo discorso alla nazione in cui ha annunciato la convocazione dellepolitiche nelper il 4. Ha poi affermato di "avere un piano" a differenza del suo diretto avversario, il leader dell' opposizione laburista Starmer. "Ha dimostrato più volte che prenderà la via più semplice e farà qualsiasi cosa per ottenere il potere", ha detto il primo ministro criticando Starmer. Noi "costruiamo sui progressi fatti".